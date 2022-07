Sale a subasta en Nueva York el esqueleto de Gorgosaurus

De la familia de los Tiranosauridos (lagartos tiranos), este ejemplar de casi 3 metros de altura y 6,7 de largo, encontrado en 2018 en la formación del río Judith cerca de Havre, en el estado de Montana, es de los pocos hallados en Estados Unidos. Son más habituales del otro lado de la frontera, en Canadá.

Y el primero que sale a venta en una subasta.

"En mi carrera, he tenido el privilegio de gestionar y vender muchos objetos excepcionales y únicos, pero pocos capaces de inspirar asombro y captar las imaginaciones como este increíble esqueleto de Gorgosaurus", dice a la AFP Cassandra Hatton, vicepresidenta de Sothesby's y responsable del departamento de ciencia y cultura popular.

A diferencia de otros países, Estados Unidos no impide vender ni exportar fósiles por lo que este ejemplar podría emprender un nuevo vuelo hacia otro continente 77 millones de años después de su extinción.

"La práctica totalidad de especímenes de Gorgosaurus que se han encontrado están en museos. Este es el único que se puede comprar", dice la experta, que considera que "es un momento emocionante tanto para coleccionistas privados como instituciones".

Su estado de conservación es extraordinario. "Tenemos mucha suerte de que la zona donde murió esta criatura, tenía excelentes sedimentos y depósitos de arena, había mucha agua, lo que es fundamental para la fosilización". Cuando vivió este bípedo había mar en Montana.

Con una cola larga y robustas patas traseras - las delanteras están apenas desarrolladas- de poderosa mandíbula con dientes afilados como cuchillos utilizados para desgarrar a sus víctimas, era un cazador temible, sobre todo cuando operaba en grupo de unos cuatro individuos.

