Supermodelo Naomi Campbell es madre por primera vez a los 50 años

La superestrella de la moda, la británica Naomi Campbell, anunció en sus redes sociales que es madre por primera vez.

En su cuenta de Instagram se ve una imagen de unas manos que sostienen los piececitos de un bebé.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma buena en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", escribe.

La publicación ha generado gran sorpresa. Se desconoce por el momento el nombre de la bebé.

Tampoco se sabe cómo, dónde o cuándo ha nacido, pero las últimas imágenes que hay de Campbell, entre ellas la portada que ha realizado para una prestigiosa revista de moda, dejan ver que no ha estado embarazada. Sin embargo, ella no ha dado explicaciones por el momento sobre si el bebé ha nacido por un vientre de alquiler o ha sido adoptado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Naomi Campbell (@naomi)

Fuente: medios internacionales