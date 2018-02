"Es que alguien más ya no usa Snapchat? O soy solo yo... esto es muy triste", dijo Jenner en Twitter, cuya cuenta tiene más de 24,5 millones de seguidores.

Poco después, la media hermana de la también célebre Kim Kardashian tuiteó que "todavía amo a snap... mi primer amor".

still love you tho snap ... my first love