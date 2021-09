"Rook, Nova, Hanks y Leo hablaron hoy con Tom Cruise", tuiteó la cuenta oficial de la misión Inspiration4, usando los apodos de los cuatro tripulantes civiles de la nave de SpaceX.

"Compartieron su experiencia desde el espacio", agrega el tuit. "Maverick, puedes ser nuestro lateral cuando quieras".

Maverick es el nombre del piloto de élite que Tom Cruise interpretó en la película "Top Gun".

El año pasado, Jim Bridenstine -el exadministrador de la NASA bajo el gobierno del entonces mandatario Donald Trump- había anunciado un proyecto de película protagonizada por Tom Cruise a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

Sin embargo, por el momento no se han divulgado detalles del proyecto, que debería hacerse en cooperación con SpaceX.

Los cuatro pasajeros de Inspiration4, el multimillonario Jared Isaacman y otros tres estadounidenses, despegaron el miércoles por la noche desde Cabo Cañaveral, Florida. Actualmente están orbitando la Tierra más allá de la ISS, y la misión está programada para durar tres días en total.

Rook, Nova, Hanks, and Leo spoke to @TomCruise sharing their experience from space. Maverick, you can be our wingman anytime. pic.twitter.com/5YTfyRZhrd