'¿Yanny o Laurel?': un archivo de audio divide internet y se vuelve viral

El polémico audio ha corrido como la pólvora en Twitter e Instagram, ha llegado a los telediarios de EE.UU. e incluso se han comenzado a comercializar camisetas con las que reivindicar en qué bando se está: "Equipo Yanny" o "Equipo Laurel".

Hasta el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, se pronunció en su rueda de prensa: "Para acabar, me gustaría dejar claro algo obvio. Es 'Laurel' y no 'Yanny', ¿vale? Venga, ¿cuántos fans de 'Laurel' hay aquí?", bromeó.

Una "youtuber" estadounidense, Cloe Feldman, prendió la mecha de la controversia cuando compartió el audio preguntando a sus seguidores qué escuchaban, en un tuit que ha superado los 125.000 "me gusta".

Sin embargo, la propia Feldman reconoció en un video posterior que el audio no era de su autoría, y medios como "Wired" apuntan que detrás de él está una adolescente de Georgia llamada Katie Hetzel.

What do you hear?! Yanny or Laurel pic.twitter.com/jvHhCbMc8I