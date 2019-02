“No se puede hablar de salud pública, sin contemplar a los animales y la conservación del medio ambiente. Nuestras autoridades deben entender eso para lograr soluciones integrales, manifestó la presidenta de Spay Panamá.

Pero en ocasiones las esterilizaciones de los animales no es el gran problema, lo que más afecta es que hay tanto maltrato animal y que las familias no adopten las mascotas, por eso están promoviendo también la campaña “Adopta, No Compres” como una fórmula de crear conciencia social sobre el aporte de las personas en la salud de la sociedad, llevando a su casa las mascotas y brindarle los cuidados necesarios.

“Cerca del 99% de los animales que rescatamos, curamos y esterilizamos deben ser devueltos a las calles porque no encontramos hogares que los adopten”, dijo Lily Olivero, rescatista y voluntaria de Spay panamá.

Especialistas han recomendado a los ciudadanos a mantener sus mascotas en buenas condiciones, limpios, con agua y alimento y en lugares adecuados. Además exhortan a esterilizarlos en sus clínicas más cercanas, de esta forma también podrá prevenir enfermedades en el mismo animal.