Los 50 años de 'mucho, mucho amor' y mucha capa del astrólogo Walter Mercado

El Museo de Historia de Miami rinde desde este jueves homenaje a Mercado con una exposición que reúne doce de sus mil suntuosas capas y algunas de las opulentas joyas con las que aun se adorna, así como objetos personales, fotografías y obras de arte.

"Cincuenta años no son nada", afirma coqueto a Efe este polifacético artista del signo de Piscis, que ha sido actor de teatro y telenovelas y bailarín de ballet y de danza española antes que astrólogo y adivino, pero sobre todo es un gran comunicador.

"Mucho, mucho amor", las palabras con las que Mercado se despedía de sus telespectadores en sus televisivos horóscopos, que estuvieron en el aire 30 años, dan título a una exposición que despierta "sentimientos encontrados" a quien aun hoy sigue desentrañando los misterios del zodiaco en distintos medios y en las redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Por un lado le da satisfacción pero por otro siente que puede dar a entender que ya no está activo, cuando la realidad es que a sus 87 años sigue dedicado "con pasión" a cumplir la tarea para la que, según dice a Efe, Dios le escogió: difundir el mensaje de que "todos nos abracemos como uno solo, como habitantes de un mismo planeta".

El amor es el motor de su vida, pero -dice- es una palabra "viciada", porque muchos confunden el amor con el sexo, "con dos personas en una cama", y él habla de un sentimiento profundo, de amistad, afecto y confraternidad.

Esa clase de amor es el signo de la era Acuario, de 2.335 años de duración y en cuyos "albores" se encuentra la Humanidad, dice Mercado, quien menciona que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un adelanto de los cambios que están por venir.

La falta de compasión que advierte ante la inmigración es algo que no concuerda con lo que la era Acuario significa y que le "preocupa profundamente", según dejó constancia en su mensaje a Estados Unidos con motivo de la fiesta del pasado 4 de julio.

A message from the legend himself!Mucho, Mucho Amor: 50 Years of Walter Mercado opens this Friday 🔮More info: https://t.co/IhXTKlgAnUpic.twitter.com/fn8k4UqdzL