Un boxeador lanza golpes al aire y su rival cae 'noqueado', desatando la polémica

El invicto polaco Damian Knyba está en el ojo de la tormenta al protagonizar una polémica pelea en el que derrotó a su rival sin haberle propinado ningún golpe.

El hecho sucedió en la ciudad polaca de Zawonia, donde Knuyba (5-0-3) exponía su invicto ante el marroquí Aazddin Aajour (4-3-2) en una pelea de los pesos pesados.

El polaco, quien no ha sufrido derrotas durante su carrera profesional, logró la victoria en el primer asalto, tras una serie de ganchos que, si se examina cuidadosamente en la cámara lenta, fueron lanzados al aire.

Sin embargo, el marroquí Aajour cayó tras la embestida del polaco, mientras que el árbitro decidió detener el combate y proclamar a Knyba ganador.

Esta victoria ha causado mucha polémica e indignación entre los fanáticos del boxeo que reclaman un fraude escandaloso por parte del boxeador polaco.

In the heavyweight main event from Zawonia, Poland, 6’7” 25yr old Damian “Polish Hussar” Knyba (5-0, 3 KO’s) with the KO-1? victory over Aazddin Aajour (4-3-2) pic.twitter.com/4YdI2fYjn9