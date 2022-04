El ciclista español Eduard Prades se convirtió muy a su pesar en el protagonista de la primera etapa del Hellas Tour 2022.

El ciclista del equipo Caja Rural entró en la meta de la primera etapa convencido de que era el primer clasificado, levantando los brazos en pose triunfal, cuando su bicicleta se descompuso y sufrió una caída inesperada.

Como muestran las imágenes de la carrera, la rueda trasera de la bicicleta se salió del eje, provocando que Padres perdiera el equilibrio y terminara regado por el suelo con un fuerte golpe en la espalda.

Sin embargo, la peor noticia no iba a estar en el mero dolor tras el incidente. En realidad, Prades no había sido el primer ciclista en cruzar la línea de meta, ya que el australiano Aaron Gate lo había logrado en solitario un minuto y 46 segundos antes, lo que convirtió toda la escena en un involuntario esperpento.

Al término de la etapa, Prades aseguró que "Barrene y yo hemos conseguido coronar el último puerto delante. Tanto los Trek como nosotros hemos ido atacando durante gran parte de la subida y al final Jon me ha echado un cable en la bajada para cazar al grupo de fugados. Les hemos alcanzado pero la verdad es que no teníamos mucha información y por cómo se estaba corriendo pensaba que no quedaba nadie por delante", explicó en declaraciones recogidas por Diario de Navarra.

"Al final yo creía que estaba ganando la etapa, he levantado los brazos y me he caído. No hay heridas, pero hay que ver cómo está el cuerpo, ya que me he llevado un buen golpe en la espalda".

Think you're having a bad day? Think again. Eduard Prades thought he'd won stage one of the #TourOfHellas today, and had hit the floor before being told he was 2nd...🥲 pic.twitter.com/6nO2azTaEh