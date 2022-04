¡De no creer! Fanático atrapa una pelota con una mano mientras alimenta a su bebé con la otra

La impresionante escena ocurrió en el Great America Ball Park, estadio de los Rojos de Cincinnati. Transcurría la parte alta del quinto episodio cuando Luis Campusano conectó una bola de foul. La pelota tomó dirección hacia las gradas de la tercera base y allí entre un centenar de fanáticos que se apresuraron a atrapar la bola, apareció un hombre con su bebé en brazos y como si fuera una escena de 'Hollywood,' atrapó la bola con una sola mano, mientras con la otra le daba el biberón a su bebé.

Catching a foul ball while bottle-feeding the baby... just dad things. pic.twitter.com/tTXL0oDquu

En el video de la transmisión del partido se ve que el padre, a pesar de sostener el biberón en la boca del bebé, agarró el suvenir y no molestó ni una vez al niño.

Los espectadores a su alrededor estaban conmocionados, y los locutores del juego no pudieron evitar entusiasmarse con la increíble hazaña del padre.

"¡Buen trabajo!" dijo uno de los locutores. "¡Sostiene el biberón, no se derrama! ¡Bebé en perfecta felicidad!"

“Buen juego... y nos alegramos de que todo haya resultado increíble, pero por favor, por el bien de todos, ¡no intentes esto de nuevo!”.

The kid deserves a ⁦@Reds⁩ jersey for being such a great sport! #atobttrpic.twitter.com/eV8hxkDt8N