Mujer despierta del coma y descubre que su prometido se había mudado con otra persona

Una mujer ha afirmado que se despertó del coma y descubrió que su prometido la había engañado y se había mudado con otra persona. Lo peor es que la nueva mujer de su ahora exnovio le mandó un mensaje de texto para que la despertaran.

Brie Duval, de 25 años, ha acumulado millones de visitas en su cuenta de TikTok @hotcomagirl1 hablando sobre el horrible accidente que tuvo en agosto pasado.

Duval cuenta que llevaba una relación de cuatro años con su pareja con el cual se había comprometido. No obstante, un día recibió una propuesta laboral de Canadá que no pudo rechazar pues se trataba del trabajo de sus sueños, afirma. Entonces tomó un vuelo y se mudó a Canadá, mientras continuaba su relación a distancia con su prometido.

Sin embargo, el 29 de agosto de 2021 tuvo una terrible caída en un estacionamiento. Una de las paredes estaba en construcción, y Brie no había visto la gran caída al pavimento de concreto debajo en la oscuridad porque no había letreros ni cinta adhesiva.

Se cayó de cabeza por el borde y tuvo que ser trasladada en avión al Hospital de la Universidad de Alberta, donde la colocaron en soporte vital en la UCI.

Sufrió numerosos huesos rotos y una lesión cerebral, y estuvo en coma durante cuatro semanas. Los médicos le dijeron a su madre que solo tenía un 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir a la lesión. Afortunadamente, Brie comenzó a mostrar signos de mejoría y finalmente se despertó.

Aunque sufrió amnesia cuando se despertó, comenzó a reconstruir los acontecimientos de la noche.

Le devolvieron su teléfono móvil, pero lo que encontró en él fue desgarrador.

Se dice que su pareja, con quien había estado viviendo, la bloqueó en las redes sociales y la eclipsó por completo.

En cambio, encontró un mensaje de texto de su nueva novia, que le informaba a Brie que se había mudado con ella y su hijo y que no le hablaría.

En declaraciones al Mirror, Brie dijo: "No he sabido nada de él desde que estuve en el hospital, me ha dejado completamente en el polvo. Así que ni siquiera tengo una idea clara de por qué sucedió esto".

Para empeorar las cosas, los padres de Brie no pudieron volar para verla desde Australia debido a las restricciones de Covid en ese momento.

Cinco meses después del accidente, Brie, que sufrió una lesión cerebral traumática (TBI), finalmente pudo volar a su casa en Australia para estar con su familia.