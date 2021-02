Un lago helado de New Hampshire se transforma en pista de aterrizaje

Por AFP



Un lago helado se ha convertido en pista de aterrizaje: no es posible cada invierno, pero en éste hace suficientemente frío como para permitir que los aviones se posen sobre el lago Winnipesaukee, en el estado de New Hampshire (noreste).

La pista de unos 800 metros solo es abierta cuando la capa de hielo supera los 30 cm, explica Paul LaRochelle, responsable de este aeropuerto, el único sobre hielo aprobado por la Administración Federal de la Aviación (FAA), la agencia estadounidense del transporte aéreo.

"No conducimos nuestros camiones hasta aquí si no hay al menos 30 cm de hielo. Si tenemos 22 ahí, 30 allá, 25 cm en otro lugar, no abrimos. Tiene que tener el mismo espesor en todos lados", dijo LaRochelle, que mide todos los días la capa de hielo.

Este fin de semana el espesor alcanzó los 50 cm y varios aviones aterrizaron en el aeropuerto, que abrió hace una semana con personal del departamento de Transportes de New Hampshire.

Pero a veces hay dificultades.

"El hielo es resbaladizo. Muchos pilotos lo dicen", dijo una de las responsables de las operaciones en la pista, Carol Niewola.

"Girar, detenerse se convierten en maniobras difíciles cuando es fácil hacerlo en pistas pavimentadas o de hierba. Pero aquí en el hielo es muy diferente", afirmó.

"Hay una pequeña capa de nieve sobre el hielo que otorga un poco de enganche, pero no es genial".