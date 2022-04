Una modelo se pone implantes 'exageradamente' grandes en las mejillas y deja atónitos a sus fans

Una modelo que saltó a la fama hace algunos años por sus enormes implantes de mejilla, ha vuelto a revolucionar las redes sociales al presentar sus nuevos y 'más grandes' implantes cosméticos que han dejado atónitos a sus fans. La modelo confiesa que no descansará hasta entrar en el libro de los Récord Guinness.

Anastasia Pokreshchuk, una modelo ucraniana de 33 años, solía tener una cara esbelta y cabello rizado a los 20 años antes de gastar 1,500 libras en sus primeros rellenos.

Con el tiempo, Anastasia se enamoró de sus implantes y quiso ponerse aún más rellenos. Año tras año, las mejillas de Anastasia crecieron hasta prácticamente 'desfigurar' su rostro, dejándole unos pómulos extremadamente prominentes.

Pero la modelo no estaba satisfecha, así que decidió llevar su look al siguiente nivel al compartir su último procedimiento con sus seguidores, en un intento por convertirse en la mujer con los implantes de mejillas más grandes del mundo.

La modelo describió previamente cómo comenzó a realizarse procedimientos quirúrgicos y de belleza en la cara y el cuerpo cuando tenía 26 años.

Y aparte de su obsesión por las mejillas grandes, también tiene carillas, implantes mamarios y le han inyectado Botox en la frente.

Después de inyectarse rellenos en las mejillas, Anastasia dijo anteriormente cómo se "enamoró" de la forma en que la hacían lucir.

"Los amo, quiero que se vean así y estoy muy feliz. Regularmente me inyecto otras partes de mi cara", dijo.

"La gente me ha dicho que soy una perra fea y que debería suicidarme, pero cuando lo veo, simplemente me río y lo ignoro. Entiendo que se ven raros para otras personas, pero no me importa".