Recién iniciado el partido entre los Nacionales de Washington y los Gigantes de San Francisco, el jugador Lucius Fox, quien se encontraba cubriendo la tercera base, tuvo que retirarse del campo inesperadamente por culpa de un dolor de estómago.

Mientras Joc Pederson tomaba su turno al bate, después de solo dos lanzamientos, las cámaras rápidamente se dirigieron a Fox. El jugador de los Nacionales se encontraba con las manos puestas en sus rodillas y haciendo arcadas. Segundos después, el pobre Fox no pudo contener las ganas de vomitar y expulsó todo de su cuerpo ante la mirada atónita de todos los que estaban en el estadio.

Not sure if that first play by Lucius Fox was as incredible as @KevinFrandsen predicted @Nationals@SFGiantspic.twitter.com/rrREdx2vks