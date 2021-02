¿Y ahora qué? El misterio envuelve el futuro de los Daft Punk

Por AFP



Tras su separación, ¿cuáles son los planes del dúo francés Daft Punk? ¿Álbumes en solitario, bandas sonoras, videojuegos? "Todo es posible" con estos músicos que "tienden a surgir allí donde menos se les espera", según especialistas consultados por la AFP.

"Nadie ha logrado nunca penetrar en sus mentes: es duro perforar el casco de los robots" que llevaron durante casi tres décadas Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, declara Patrice Bardot, coautor de un libro sobre la música electrónica francesa.

Vea también: El dúo francés Daft Punk anuncia su separación

"Es muy fácil identificar su música, con todas sus referencias, pero en cuanto a su personalidad, es más complicado", coincide Yves Bigot, especialista de este dúo parisino que compuso éxitos como "Get lucky" y "Around the world".

En cualquier caso, nadie apuesta por una salida definitiva de la música. "Siguen vivos y continuarán sus carreras", prevé el compositor francés Jean-Michel Jarre, figura tutelar de la música electrónica.

Un disco en solitario es el paso que dieron al separarse varios grupos de la "French Touch" --como se conoce el fenómeno de la música electrónica francesa--, como fue el caso de los miembros de Air, Nicolas Godin y Jean-Benoît Dunckel, enfrascados actualmente en varios proyectos personales.

¿Detrás de la cámara?

Para Bardot, el futuro de los Daft Punk "corresponde ya a su pasado", puesto que desde su último álbum, "Random Access Memories", de 2013, "cada uno ya estaba ocupado por su lado".

En efecto, Bangalter, de 46 años, compuso la banda sonora de varios filmes del director argentino Gaspar Noé y Homem-Christo, de 47, trabajó con Charlotte Gainsbourg y produjo para su compatriota Sébastien Tellier.

"Entre bandas sonoras, música para videojuegos, dibujos animados... hay tantas posibilidades", explica Bigot, para quien "no hay que olvidar que el cine también les interesa detrás de la cámara".

Por ejemplo, el video en el que anunciaron su separación el lunes contiene escenas de "Electroma", filme realizado por el dúo parisino y estrenado en 2006 en la Quincena de Realizadores de Cannes.

Pero "¿suscitará la misma histeria un proyecto de Bangalter o de Homem-Christo? No estoy seguro, era su alianza lo que provocaba este efecto. Solo hay que ver el anuncio de su separación: parece que hayan muerto", comenta Bardot.

"Todo es posible, me pregunto incluso si no habrá un último álbum que se llamará +Epílogo+", afirma Bigot, en alusión al título del video que el lunes colgaron en Youtube para comunicar el final de su carrera juntos.

Sus rostros "permanecerán ocultos"

"Se sentirán atraídos por proyectos en los que gozarán de una gran independencia, puesto que no necesitan dinero", explica Bardot. "Tienen tendencia a surgir allí donde menos se les espera".

Bigot subraya que con su "aura" de estrellas planetarias, podrán trabajar con quienes elijan. "¿Quién les diría que no? ¿Spielberg? ¿Coppola?", se interroga.

Independientemente de sus planes, "no cambiarán de política", sus rostros "permanecerán ocultos", adelanta Bardot.

"Guy-Manuel es tímido, es el que menos habla en las entrevistas y Thomas no va a convertirse en un David Guetta", agrega Bigot.

"Y nada les impide volver a unirse más adelante. Hay muchos ejemplos en la historia de la música", concluye.