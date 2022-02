El hecho tuvo lugar en un centro de salud de Río Largo, en el estado brasileño de Alagoas y más allá de volverse viral, el incidente ha vuelto abrir el debate en redes sociales sobre la libertad de decisión de vacunarse o no.

Una mujer amarró con una cuerda a su marido y lo llevó hasta un puesto de salud para que recibiera la vacuna contra el covid-19. «O te vacunas por las buenas, o te vacunas por las malas», dijo, ante la negativa del hombre a inmunizarse.

La escena fue grabada por una usuaria que estaba esperando su turno para vacunarse cuando de repente vio aparecer a una mujer llevando a rastras con una cuerda a su marido. En las imágenes se puede ver al hombre amarrado con una cuerda sentado en unos bancos, mientras la mujer espera de pie a que llegue el turno de su marido.

"Un hombre amarrado para tomar la vacuna", espeta sorprendida.

En apenas unos días, las imágenes rápidamente se han hecho virales acumulando millones de visualizaciones. En redes sociales, hay todo tipo de comentarios, desde quienes apoyan a la mujer con un tono jocoso, hasta quienes cuestionan la libertad del hombre a decidir y reprueban con dureza la acción.

"Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme", se lee en un comentario.

Por otro lado, algunos usuarios se muestran contrarios a la actitud de la mujer, pues la vacuna no es obligatoria, sino decisión de cada uno. Los de esta opinión no le encuentran la gracia al vídeo porque «todos tienen el derecho de hacer lo que quieran». «Estoy a favor de la vacuna, pero no obligo a nadie», señala otro usuario.

Aunque el Supremo de Brasil declaró obligatoria la vacuna contra el coronavirus a finales de 2020, el presidente Jair Bolsonaro, reafirmó hace un par de meses que la vacuna no será obligatoria y que el Gobierno federal no promulgará la exigencia de un pasaporte sanitario.

Brasil acumula más de 695,000 muertes por covid-19, y el 70 % de su población ya está completamente vacunada. La inmunización en el gigante latinoamericano no es obligatoria.