Todas llegan a las clínicas de estética pidiendo lo mismo. Cintura de avispa, glúteos y senos enormes. En Sinaloa, feudo del cartel de la droga más poderoso y sangriento de México, hay un nuevo fenómeno: los capos narcos están destinando miles de dólares a las cirugías plásticas de sus mujeres.

Una moda que se ha tornado en una obsesión entre las mujeres jóvenes que compiten por tener el cuerpo perfecto.

Una investigación realizada por la periodista Linda Pressly para la BBC News reveló este fenómeno que se replica en otros países. Mujeres que se han volcado en una lucha encarnizada por tener el cuerpo más esbelto y voluptuoso a punta de bisturí y patrocinado por capos del narcotráfico.

La Dra. Rafaela Martínez Terraza, cirujana plástica en la ciudad de Culiacán, tiene una lista enorme de solicitudes de clientes potenciales sobre su escritorio: mujeres que desean cirugía y la mayoría pide lo mismo: la "narcoestética".

¿Qué es eso? "Una cintura más pequeña y definida... Caderas más anchas con glúteos más grandes y si hablamos de senos, generalmente son grandes", contesta Martínez.

Una mujer con esta silueta hiperfeminizada y exagerada a menudo se conoce como la 'buchona' en México, especialmente si le gustan los artículos caros y de lujo, y tiene un narco por amante.

El origen del término es controvertido, pero se usa para referirse a una apariencia que incluye una figura de reloj de arena mejorada quirúrgicamente, ropa llamativa y accesorios costosos. El estilo de Kim Kardashian ha sido catalogado en ocasiones como de buchona.

"La edad promedio de mis pacientes es de entre 30 y 40 años. Pero con mucha frecuencia vienen mujeres mucho más jóvenes, incluso menores de 18 años", explica la médica a la BBC.

Pero para tener un cuerpo de 'buchona' se necesita mucho dinero, pues cada procedimiento puede oscilar entre los 3,000 y 7,000 dólares.

Martínez cuenta que un día un hombre la llamó y le dijo: "una de mis chicas vendrá a verla. Ahora, doctora, ya sabe lo que me gusta. No le preste atención a lo que ella le diga. Para eso le estoy pagando".

Este mismo hombre le ha enviado unas 30 mujeres para que las opere. Con un costo aproximado de 6,500 dólares por lipoescultura y el pago se realiza en efectivo.

"Obviamente, en estos casos el dinero proviene del narcotráfico", señala Martínez. "Solía decir: 'Esto definitivamente no es bueno'. Ahora, no es que haya cambiado de opinión, pero ya no lo pienso tanto antes de operar. Eso es porque la economía aquí en Sinaloa (restaurantes, bares, hospitales) depende del narcotráfico".

"Para un narco es muy importante tener una mujer hermosa a su lado... Es como el prototipo de todo narco... Los hombres compiten entre sí por las mujeres. Tu esposa es alguien que estará en casa cuidando a tus hijos. Las otras mujeres que tienes son más como trofeos".

Turismo estético

La obsesión por las cirugías plásticas se ha filtrado a la sociedad de muchos países en lo que ahora también se conoce como "Turismo estético", una nueva modalidad que consiste en viajar a otro país con el fin de someterse a un procedimiento estético (quirúrgico), aprovechando la estadía para hacer turismo y conseguir el cuerpo perfecto.

Vallas publicitarias que anuncian cirujanos con excelentes resultados, cuentas de redes sociales con el antes y después de las mujeres que se han sometido a lipoesculturas o aumento de senos y glúteos, procedimientos que son promocionados a crédito y por cuotas, para las personas que no puedan pagar en efectivo. Toda una maquinaria de marketing bien organizada que está dejando enormes ganancias.

Un modelo que en todo caso, nada tiene que ver con nexos de la droga.

No es raro que una adolescente reciba senos nuevos o una nariz remodelada como regalo de cumpleaños o de Navidad. Los hombres también son sometidos a cirugías y liposucciones.

Violencia contra las mujeres

María Teresa Guerra, abogada por los derechos de la mujer, afirma que la narcocultura ha fomentado la idea de que las mujeres son "propiedad" de los hombres.

"Las mujeres han sido asesinadas porque son compañeras de un traficante, o cuando un hombre siente que ha sido traicionado. Los narcos envían un mensaje de que las mujeres les pertenecen", señala Guerra.

En Sinaloa el doble de mujeres son asesinadas con armas de fuego en comparación con otros estados mexicanos.

"Lo que encontramos en Culiacán es una alta incidencia de violencia y crueldad contra las mujeres, sus cuerpos se encuentran torturados y quemados", dice Guerra.

"Recuerdo el caso de una mujer joven, reina de belleza, que era novia de un narcotraficante. Él pagó por su cirugía estética. Cuando a ella la asesinan, los balazos que le dan se los tiran a las partes que se había operado: a sus pechos y caderas. Expresan su crueldad en las partes del cuerpo en las que el narco había invertido".

Guerra considera que las autoridades mexicanas no quieren enfrentar el tema de la narcocultura, especialmente por la complicidad de quienes representan a la ley y al crimen.

"En una sociedad dominada por el crimen organizado, son los narcos los que están protegidos y no las mujeres", sentencia.

***Con información de www.bbcmundo.com y www.clarin.com***