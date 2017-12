Un perro, la nueva estatua para Trump en China

Muy comentada en las redes sociales, la escultura gigante erigida en Taiyuan (norte) representa una especie de bulldog blanco, sentado sobre sus patas traseras, con la mueca característica del multimillonario neoyorkino.

El animal está peinado con un tupé dorado que recuerda al del presidente estadounidense. Levanta el dedo índice hacia el cielo, un gesto muy empleado por Trump durante sus discursos.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN