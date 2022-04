'Estuvo sangrando por más de 40 horas': Así quedó el ojo de un boxeador tras una brutal pelea

El boxeador cubano Yordenis Ugás mostró en sus redes sociales el estado actual de su ojo derecho después de fracturarse el hueso orbital durante la pelea contra el estadounidense Errol Spence Jr. por la unificación de los títulos del peso wélter, el pasado 16 de abril.

Ugás cayó por nocaut técnico en el décimo asalto, cuando el juez tomó la decisión de suspender la contienda debido a la gravedad de la lesión ocular, ya que Ugás estaba peleando con un solo ojo abierto y el otro completamente hinchado.

"Mi ojo estuvo cerrado y sangrando por casi 40 horas. Parecían lágrimas de sangre", escribió el cubano junto a una imagen donde se observa la marcada hinchazón y el hematoma que aún conserva.

Thanks to everyone who is sending in their prayers. My eye was like this closed and bleeding for almost 40 hours, it looked like tears of blood, but now it is open. In the next few days, with God's favor, when the swelling and bruising are at zero, we will go back to the doctor… pic.twitter.com/1ehaBflMWb