Diez protagonistas tendrán su sello en esta serie postal sobre la producción estadounidense, que cuenta en su elenco con los actores británicos Kit Harrington (Jon Snow) y Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) entre otros.

Los sellos entrarán en circulación el 23 de junio.

Filmada en gran parte en la región británica de Irlanda del Norte, "Juego de tronos" —una serie fantástica con aires medievales— va por su séptima temporada y ha ganado ya 38 Emmys, los Óscar televisivos.

RT @HBO_UK No need to send a raven… These #GameofThrones@RoyalMail stamps are available from 23 January: https://t.co/hrejZgKYg8pic.twitter.com/DV6Gcdbge6