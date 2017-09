El tierno momento en el que una niña roba palomitas al príncipe Harry

El tierno momento entre Emily, hija del atleta paralímpico Dave Henson, y el miembro de la realeza británica se volvió viral en las redes sociales.

La pequeña, junto a sus padres, compartía un espacio en el palco VIP con el príncipe de 33 años.

Emily se comió parte del aperitivo, mientras el príncipe conversaba con un amigo y prestaba atención a una competencia de voleibol.

Harry, al descubrir que Emily tomaba de sus palomitas, comenzó a jugar y bromear con ella.

Prince Hary is enjoying watching tonight's matches with Invictus champion @leglessBDH and his family. pic.twitter.com/zUtrIlQ3Y8