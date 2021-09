La cantante mexicana Yuri, intérprete de éxitos como "La maldita primavera" y "Cuando baja la marea", confesó que padece de complicaciones en su sistema nervioso central tras enfermar de covid-19 hace más de un año.

"Me regresaron secuelas en el sistema nervioso y estoy bajo tratamiento, estuve bastante malita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo, fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil", le dijo al programa 'Hoy' de la cadena mexicana Televisa.

Yuri mencionó que padece una falla en el sistema nervioso central autónomo, encargado de regular funciones vitales y no voluntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca o el sistema gastrointestinal, llamado disautonomía.

“Estoy haciendo respiraciones para controlar la ansiedad, tomo medicina, empiezo a caminar, no puedo hacer mucho ejercicio porque se me sube la presión, no puedo comer nada salado porque me altera”.

Que es la disautonomía

¿Pero de qué se trata exactamente esta condición que afecta la salud de la cantante y que ha sido detectada en muchas otras personas que sufren la llamada covid prolongada o de larga duración?

La disautonomía es una condición asociada a un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo en la cual bajo determinadas circunstancias el organismo responde con una disminución severa en la presión arterial y la frecuencia cardiaca, pudiendo incluso llevar a la pérdida de conocimiento.

“Estos casos se encuentran caracterizados por una frecuencia cardiaca exagerada al ponerse de pie, que se conoce como síndrome de taquicardia postural ortostática, o fatiga intensa al estar de pie, denominada intolerancia ortostática”, comenta el doctor José Luis Vukasovic, cardiólogo CLC especialista en disautonomía.En una persona sana, el SNA reacciona correctamente ante los estímulos externos, como la gravedad, la temperatura o el estrés.

Pero cuando hay fallas en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como ocure con la disautonomía, el paciente puede sufrir una serie de síntomas que van desde mareos, desmayos, taquicardia, bradicardia (cuando el corazón funciona más lento), debilidad, problemas estomacales y más.

La disautonomía puede manifestarse como una condición primaria o asociada con otras enfermedades como por ejemplo el mal de Parkinson, artritis reumatoidea o, como está empezando a quedar en evidencia ahora, también con la covid-19.

Negó estar contagiada

A finales de septiembre del 2020, Yuri se encontraba grabando el programa "¿Quién es la máscara?" junto a Omar Chaparro, Consuelo Duval, Carlos Rivera, entre otros artistas, cuando se supo que Omar y Consuelo habían dado positivo en la prueba de coronavirus.

En ese entonces, Yuri negó que ella se hubiera contagiado, y declaró que solamente padecía una alergia, pero tiempo después confesaría que sí contrajo la enfermedad en el foro y que se dio cuenta cuando llegaron las secuelas dos meses después.

“Yo la estoy tratando, a mí me sube mucho la presión, tenía muchos mareos, no tenía calidad de vida, sí la estaba pasando bastante mal, pero soy una mujer de fe, una guerrera, me agarro siempre de Dios y él me da las herramientas para salir de todos los momentos difíciles que he vivido”, afirmó la cantante de 57 años.

De acuerdo con la cantante, los médicos le informaron que esta disfunción puede ser derivada del coronavirus, pero también hereditaria.

***Con información de www.bbcmundo.com y Agencia Reforma***