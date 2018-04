El duque de Cambridge será el padrino de boda del príncipe Harry

La residencia oficial de los hijos del heredero al trono, el príncipe Carlos, adelantó hoy en su cuenta oficial de Twitter que el príncipe Harry, de 33 años, ha pedido a su hermano mayor, de 35, que sea su padrino.

El príncipe William está "honrado" con la petición y está deseando "apoyar a su hermano en la Capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, el próximo día 19", señaló el palacio.

La residencia recordó que el príncipe Harry fue, a su vez, padrino del príncipe William cuando éste contrajo matrimonio con Catalina, el 29 de abril de 2011, en la catedral de Westminster.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2