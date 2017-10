El palacio de Kensington, residencia oficial de los duques en Londres, indicó que ambos están "encantados" de confirmar que su tercer hijo nacerá un mes antes de que la princesa Carlota, su segunda hija, cumpla tres años.

Guillermo y Catalina son padres asimismo del príncipe Jorge, de 4 años, tercero en la línea de sucesión al trono británico, que este curso ha comenzado el preescolar en el colegio privado Thoma's Battersea, en el sur de Londres.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to confirm they are expecting a baby in April 2018. pic.twitter.com/jOzB1TJMof