Los duques de Sussex esperan su primer bebé para la primavera de 2019

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, se casaron el pasado mayo en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, en una ceremonia que recibió una gran atención mediática.

La noticia del embarazo de Meghan Markle, de 37 años, fue comunicada cuando los duques inician una gira por el Pacífico sur.

"Sus Altezas Reales el duque y la duquesa de Sussex están complacidos de anunciar que la duquesa de Sussex espera un bebé para la primavera de 2019", reza el comunicado del palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Enrique y su mujer.

Los duques, añade la nota, "aprecian todo el apoyo que han recibido de la gente en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantado de poder compartir esta feliz noticia con la gente".

