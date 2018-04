La duquesa de Cambridge da a luz a su tercer hijo

"Su Alteza Real la duquesa de Cambridge dio a luz sin problemas un hijo, anunció el palacio de Kensington en un comunicado, precisando que la madre y el niño están bien.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.The baby weighs 8lbs 7oz.The Duke of Cambridge was present for the birth.Her Royal Highness and her child are both doing well.