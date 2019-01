La burla fallida: video de joven congresista demócrata bailando ensalza su imagen

El video de 30 segundos, que se volvió rápidamente viral, mostraba a Ocasio-Cortez, que a los 29 años se convirtió el jueves en la mujer más joven en llegar al Congreso de Estados Unidos, bailando sobre el techo de una azotea.

"Bueno, @AOC está oficialmente destruida. Nunca se recuperará de que el mundo la vea... (ve el video)... ¿bailando adorablemente y divirtiéndose con sus amigos de secundaria?", tuiteó el comediante Patton Oswalt.

Well, @AOC is officially done. She’ll never recover from the world seeing her... (watches video) ...dancing adorably and having fun with her friends in high school? https://t.co/0zENCzBinA