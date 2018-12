La familia real británica acude a misa sin el duque de Edimburgo ni Camila

Como es tradición, Isabel II y su familia más cercana asistieron al servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena, ubicada en los terrenos de la residencia de Sandringham, donde la reina pasa todos los años las fiestas de fin de año.

Según los medios, el príncipe Felipe, de 97 años, se encuentra bien y pasará la jornada descansado con su familia, mientras que al parecer la duquesa de Cornualles padece un resfriado.

La reina, de 92 años, llegó a la iglesia acompañada por uno de sus hijos, el duque de York, en una limusina.

En el corto recorrido entre la mansión de Sandringham y el templo religioso se pudo ver al príncipe Carlos, heredero de la corona británica, con sus hijos y nueras, los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina, y los de Sussex, Enrique y Meghan.

Tanto la duquesa de Cambridge como la de Sussex conversaron de manera animada en el camino a la iglesia a pesar de las conjeturas de los medios de que la relación entre ellas es difícil.

Her Majesty was joined by several members of the Royal Family. Thank you to everyone who came to say hello – and Merry Christmas! #Christmas2018pic.twitter.com/LWESijppzL