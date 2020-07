Los famosos de EE.UU. que nadie sabe que son latinos

Por ejemplo, la conductora de televisión Sally Jesse Raphael y la actriz Linda Carter se hicieron famosas cuando la tendencia era que las celebridades intentaran parecer lo más estadounidenses posible.

Por años ni se sospechó que Raphael era puertorriqueña y que Carter, famosa a nivel mundial por protagonizar la serie de la " Mujer maravilla", era Linda Córdova, nieta de mexicanos.

Algo muy parecido pasó con el actor Martin Sheen, cuyo nombre es Ramón Estevez, y el músico Jerry García, líder vocal de la legendaria banda de Grateful Dead. Ambos son descendientes de gallegos.

Con el tiempo las cosas fueron cambiando y los artistas comenzaron a defender sus orígenes y a presionar para ser tomados en cuenta, no a pesar sino gracias a ser latinos.

Aun así, hay muchas estrellas que no se sabe que son hispanos o tienen esas raíces:

Alexis Bledel es una de ellos. La actriz, quien saltó a la fama por protagonizar la serie " Gilmore Girls" y recientemente ha sido aplaudida por su trabajo en " The Handmaiden's Tale", es hija de una mexicana y un argentino.

La actriz Aubrey Plaza, famosa por su rol en la serie "Parks and Recreations" y en la película de terror "Child's Play" es hija de un puertorriqueño. Algo similar sucede con la también actriz Sara Paxton, quien interpretó a Sarah Ann en “"Happily Ever After" y es de madre mexicana.

La mamá del actor Andrew Keegan, quien se ha destacado en series como "Party of Five" y "10 Things I Hate About You", es colombiana. De la misma nacionalidad son los padres de la actriz y cantante Sofía Carson.

Isabela Moner, la niña en la película "Sicario" y protagonista de la cinta de "Dora and the Lost City of Gold ", es hija de una mujer peruana.

También Bella Thorne y Victoria Justice, dos estrellas de series de Disney, no podrían estar más lejos del estereotipo de cómo luce una latina, aunque ambas son descendientes de caribeños. El padre de Thorne era cubano y el de Justice, puertorriqueño.

Odette Annable, conocida por su papel en la serie "House" y la malvada Reign en "Super Girl", no solo es hija de un colombiano, sino que ha afirmado en entrevistas que el español es su primer idioma.

Músicos que pocos saben que son latinos

Bruno Mars le debe sus increíbles movimientos a su papá Pete Hernández, un puertorriqueño que sembró en su hijo el amor por Elvis Presley, una pasión que lo convirtió en una gran astro mundial.

El nombre de pila del cantante de hip hop Kid Cudi es Scott Ramón Seguro, un nombre que le heredó a su papá y a su abuelo mexicanos.

Taboo, una de las estrellas de los Black Eyed Peas se llama Jaime Luis Gómez y es hijo de un mexicano y una indígena norteamericana. Pero es apenas uno de las decenas de latinos que rapea en inglés. En el grupo se destacan nombres como el de Fat Joe, Lil Pump, 6ix9ine, Kid Frost y, por supuesto, Cardi B.

La gran baterista Sheila E. es de origen mexicano y se convirtió en una de las leyendas de la percusión gracias a su trabajo en la banda de Prince. Su hermano, Peter Escovedo, es el padre biológico de la diseñadora y artista de reality Nicole Richie, quien fue adoptada por Lionel Richie.

Latinos escondidos en la moda

Dos de las grandes supermodelos de la historia, Helena Christensen y Christy Turlington, tienen madres latinas. La de la primera es peruana y la de la segunda es salvadoreña.

Además, la supermodelo Hailey Baldwin, ahora Hailey Bieber, es hija de una brasileña.

Por otra parte, uno de los fundadores de la casa de alta costura Proenza Schouler es Lorenzo Hernández, hijo de cubanos.