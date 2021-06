El club de los 27: Los genios de la música que murieron entre tragedias y adicciones

Manejar los vicios y las tentaciones que llegan con la fama puede resultar una lucha titánica para los artistas con grandes talentos. El estrés emocional, el consumo de drogas, la depresión y el desgaste físico han sido causantes de la muerte trágica de grandes genios de la música que fallecieron siendo muy jóvenes, dejando a su paso luto, dolor y especulación.

"El Club de los 27" es una expresión 'popular y cultural' utilizada para referirse a músicos, artistas, y actores que fallecieron a la edad de 27 años. Estas muertes a temprana edad a menudo fueron causadas por sobredosis de drogas o alcohol, aunque algunas fueron más nefastas, causadas por asesinatos, suicidios o accidentes extraños.

Aunque las estadísticas científicas afirman que no hay un riesgo significativo de muerte para los músicos, específicamente a los veintisiete años, lo cierto es que los integrantes de esta lista quedaron inmortalizados para siempre a esa edad.

En esta ocasión repasamos las figuras más destacadas que murieron con apenas 27 años, dejando un vacío en la música:

Robert Johnson

Nacido en 1911 en Hazlehurst, Mississippi, era un músico terriblemente malo, hasta que de un día para el otro empezó a tocar la guitarra y cantar blues como si fuera un elegido.

El mismo alimentó la teoría que una noche, en el cruce de las carreteras Highway 69 con la 49, en Clarksdale, esperó la medianoche e invocó al diablo con una oración que aprendió de un viejo esclavo. Le pidió una sola cosa: tocar el blues como nunca nadie lo hizo.

El diablo le concedió el pedido. La gente no podía creer que Johnson tocara mágicamente la guitarra solo apoyando los dedos en las cuerdas, sin moverlas.

El músico se transformó en el mejor bluesman de la historia. Grabó 29 canciones y sus dos mayores éxitos están dedicados a su pacto demoníaco: "Crossroad blues" y "Me and the devil blues".

Su última noche fue en agosto de 1938. Tenía 27 años y tocó en un local llamado "Three Forks", en Greenwood, Mississippi. Antes de subir al escenario flirteó con la esposa del dueño del local, que le envió una botella de whisky para que tomara unos tragos y calentara la garganta.

A los pocos temas se sintió mal, abandonó su guitarra, bajó del escenario y salió a la calle. Tres días después lo encontraron muerto presumiblemente envenenado con estricnina.

Brian Jones

Fue el fundador de The Rolling Stones. Dominaba todos los instrumentos y dejó su sello en los álbumes "Aftermath", "Between the buttons" y "Their Satanic majesties Request".

Era un dotado para la música. Le tomaba apenas media hora aprender a tocar instrumentos y manejaba entre otros la mandolina, la cítara hindú, el dulcimer, el arpa, el violín, el ukelele, el acordeón, las campanas tubulares, la armónica y la flauta.

Pero tenía dos problemas: su consumo desmesurado de drogas y su odio a la dupla Jagger-Richards. Cuando estaban grabando el disco "Let it bleed”, los restantes integrantes del grupo le pidieron que se fuera y el 10 de junio de 1969 Jones aceptó y se fue a su casa de Sussex, abandonando el grupo que él había creado.

Jones tenía planes y ya había hablado con John Lennon y Jimi Hendrix entre otros. Pero un mes después lo encontraron muerto flotando en la piscina de su casa donde vivía con su novia, la bailarina sueca Anna Wohlin.

Se dijo que murió por un ataque de asma y el forense selló el caso con el rótulo de "muerte accidental". Nadie lo creyó.

Jimi Hendrix

Su nombre era James Marshall Hendrix y nació en Seattle, Estados Unidos, el 27 de noviembre de 1942. Es considerado el más grande guitarrista en la historia del rock y el blues eléctrico. Tres revistas: Rolling Stone, Total Guitar y Time, lo calificaron como el número 1 de todos los tiempos por encima de Chuck Berry, B.B. King, Eric Clapton, Jimmi Page y Keith Richards.

El hombre que hasta tocaba las cuerdas de su guitarra con los dientes tuvo su final, inesperadamente, el 18 de septiembre de 1970. Fue a una fiesta en Londres, su novia lo sacó borracho de ahí y lo llevó a dormir al hotel Samarkand y Hendrix tuvo la infeliz idea de tomar 9 pastillas para dormir. La mezcla fue fatal. Jimi se desmayó y murió al aspirar su propio vómito.

Janis Joplin

Había nacido en Texas el 19 de enero de 1943 y llegó a la fama en poco tiempo gracias a dos atributos: su voz y su energía.

Cuando se enteró de la muerte de su amigo, Jimi Hendrix, les dijo a sus allegados: "Si yo muriera, ¿hablarían de mí tanto como de Jimi?. No puedo morir en 1970. Dos estrellas del rock no se pueden morir en el mismo año. No se preocupen.

El sábado 3 de octubre de 1970, Janis Joplin se preparaba a grabar la canción "Buried alive in the blues", en un estudio de Los Ángeles, pero decidió irse a su habitación en el Landmark Motor Hotel. El día siguiente no apareció en los estudios y sus amigos fueron a buscarla al hotel. La encontraron muerta, en el suelo, al lado de su cama.

El informe del forense estableció: sobredosis de heroína con consumo de alcohol. La cantante gastaba unos U$S 200 al día en la droga.

En su testamento dejó 2,500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de su muerte y se repartieron pasteles de chocolate mezclados con hachís entre los 200 invitados que llegaron a la "fiesta" de su muerte.

Jim Morrison

Nacido el 8 de diciembre de 1943 como James Douglas Morrison, el líder de The Doors es uno de los cantantes más carismáticos de la historia del rock el quinto mejor vocalista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Reunía todo el combo que necesita alguien para ser estrella: voz de lujo, misterio a su alrededor, muchos escándalos y casi todas las mujeres a sus pies.

Lo que no controlaba era su consumo estratosférico de alcohol, LSD, marihuana y peyote. Decía que esas sustancias le daban equilibrio espiritual y paz interior. Solo se negaba a la heroína porque le tenía terror a las agujas.

En marzo de 1971, tras terminar de grabar su disco L.A. Woman, decidió tomar vacaciones y se instaló en París, junto a su novia Pamela Courson.

El 3 de julio de ese año su novia lo encontró muerto en la bañadera de su casa en el barrio del Marais. El informe forense indicó: fallo cardiaco agravado por el abuso de alcohol. Nunca hubo autopsia y fue enterrado en París, en el cementerio de Père-Lachaise.

Kurt Cobain

Kurt Donald Cobain nació en febrero de 1967 en Aberdeen, Estados Unidos. Junto al bajista Krist Novoselic y el baterista Dave Grohl formó la banda Nirvana, y llegaron al estrellato con el álbum "Nevermind", y un tema particular: "Smell like teen spirit".

Famoso y millonario, Cobain no era feliz. No le gustaba como era considerado, le molestaba la notoriedad y su vida privada tenía demasiados altibajos. Se volcó a la heroína y los tranquilizantes.

En marzo de 1994 después de un recital de Nirvana en Alemania los médicos le diagnosticaron bronquitis y laringitis severa. Viajó a Roma para ser tratado y a la mañana siguiente de llegar, su esposa, Courtney Love, lo encontró desmayado. Había sufrido una sobredosis por una combinación de champán y flunitrazepam. Ella dijo que Kurt había querido suicidarse.

Estuvo cinco días en el hospital y regresaron a Seattle. Estaba tan depresivo que quiso que el último disco de Nirvana se llamara "Me odio a mí mismo y quiero morir".

El 8 de abril de 1994 el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garaje. Dejó una pequeña nota que decía: "Por favor, Courtney, sigue adelante. Por Frances. Por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, ¡los quiero!".

Hasta el día de hoy muchos sostienen que el arma fue disparada por su esposa Courtney.

Amy Winehouse

Nacida en 1983 en Southgate, al norte de Inglaterra el seno de una familia judía con tradición musical en el jazz, Amy Jade Winehouse reunía una gran voz y extravagancia, con sus altos peinados y sus tatuajes. Un álbum la lanzó a la fama "Back to black", con el que ganó 5 Premios Grammy, entre ellos, Canción del año, Grabación del año y Mejor artista nuevo.

Tantos premios le hicieron perder la cabeza y día por medio aparecía en la prensa de su país por sus problemas legales y su adicción a las drogas y el alcohol.

Llegó al punto de dar un recital, en junio de 2011, en Belgrado, Serbia, totalmente borracha y sin recordar las letras de los temas. Las críticas fueron terribles y se canceló el resto de la gira. Volvió a Londres y el 23 de julio de 2011, a los 27 años, Amy fue encontrada muerta en su departamento de Londres.

La autopsia determinó que Winehouse falleció después de ingerir una enorme cantidad de alcohol: 416 mg de alcohol por decilitro de sangre. El patólogo que hizo el examen dijo que con 350 mg/dl ya se muere.

***Información recopilada del artículo publicado en www.elclarin.com/GustavoLondeix***