El glamuroso otoño de Chanel

No hay colección sin escenografía para el diseñador Karl Lagerfeld y esta vez transformó el majestuoso Grand Palais en un bosque otoñal, tapizado por un lecho de hojas secas y musgo. Tras haber recreado un paisaje exuberante de cascadas y un exquisito jardín francés en sus dos últimos desfiles, el káiser de la moda se apegó de nuevo a la naturaleza.

Aunque las casas de moda siguen trabajando por estaciones, lanzando sendas colecciones anuales (primavera/verano, otoño/invierno), las fronteras entre ambas se vuelven cada vez más porosas, como si la moda fuera a la vez reflejo de los desarreglos climáticos.

A forest imagined by Karl Lagerfeld sets the tone for the #CHANELFallWinter 2018/19 show as the Grand Palais opens its doors. #PFWpic.twitter.com/er0j0NxBF2