BitCoin Los hermanos adolescentes que protagonizaron la mayor estafa con Bitcoins

En 2008, cuando Satoshi Nakamoto concibió la primera moneda electrónica de la historia, bautizada como BitCoin, nadie se imaginó que en muy poco tiempo su valor sobrepasaría los miles de dólares por moneda, llevando a las grandes empresas, multimillonarios y famosos a invertir en el denominado "oro digital".

Su auge también llamó la atención de los piratas y estafadores cibernéticos, como el caso de los hermanos sudafricanos Ameer y Raees Cajee, sospechosos de haber cometido la mayor y más grande estafa en criptomonedas, estimada aproximadamente en 3,600 millones de dólares.

En 2019, los adolescentes Ameer y Raees Cajee, de 18 y 20 años respectivamente, fundaron la plataforma de criptomonedas Africrypt, que comenzó a operar desde Sudáfrica. Clientes ávidos en invertir en la moneda electrónica decidieron poner sus fondos en la empresa de los hermanos, confiando que en muy poco tiempo sus dineros se multiplicaran exponencialmente, pues los propietarios de Africrypt atraían a los inversores con la promesa de un rendimiento mensual de entre el 2 % y el 11 % de su inversión.

Todo iba viento en popa hasta...

Un correo levantó las sospechas

A mediados de abril de 2020, los inversores de Africrypt recibieron un correo electrónico en el que se afirmaba que la plataforma cerraba y congelaba todas las cuentas tras un hackeo que comprometía las cuentas de los clientes y sus billeteras. Para desgracia de los clientes, todo esto ocurre justo en el momento que la criptomoneda alcanzó su máximo histórico. En aquellos días, el BitCoin cotizaba a más de 63 mil dólares la moneda.

Todo se volvió más turbio cuando en este mismo correo Ameer Cajee, el hermano mayor le pedía a los inversores que no siguieran la "ruta legal", ya que "solo retrasaría el proceso de recuperación de los fondos faltantes".

Pasaron algunos días y Ameer y Raees dejaron de responder a cualquier tipo de mensaje, por lo que las sospechas de que algo raro estaba ocurriendo se dispararon. Esto impulsó a algunos inversores a contratar a equipos legales de diversas empresas, como Hanekom Attorneys, para investigar qué estaba sucediendo.

“Sospechamos inmediatamente cuando el anuncio imploraba a los inversores que no emprendieran acciones legales, aunado a que los propios empleados de Africrypt perdieron el acceso a las plataformas siete días antes del supuesto hackeo”, afirmó la firma de abogados a la agencia internacional Bloomberg.

La investigación del bufete determinó que los fondos agrupados de Africrypt se transfirieron desde sus cuentas sudafricanas y carteras de clientes, y que las monedas pasaron por servicios de tumblers, cuyo fin es mezclar criptomonedas con otras para ocultar el camino de regreso a la fuente original del fondo para que sea muy difícil rastrear estas transacciones.

La denuncia fue enviada a una unidad policial de élite sudafricana, conocida como los Hawks, en ella, Hanekom Attorneys afirma y estima que miles de bitcoins se "desvanecieron por completo".

Esta desaparición de alrededor de 69.000 bitcoins, a precios del bitcoin en su pico, tiene un valor de alrededor de US$4.000 millones, lo que representaría la mayor pérdida de dólares en una estafa de criptomonedas.

Sin jurisdicción legal

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) dijo el 24 de junio en un comunicado de prensa que los criptoactivos no están regulados en Sudáfrica "y, en consecuencia, la FSCA no está en condiciones de tomar ninguna medida regulatoria".

Y es que, como sucede en muchos otros países, las autoridades financieras de Sudáfrica no tienen jurisdicción sobre este tipo de estafas, ya que las criptomonedas no son reconocidas legalmente como productos financieros.

El comunicado de prensa decía que Africrypt "estaba ofreciendo rendimientos excepcionalmente altos y poco realistas similares a los ofrecidos por esquemas de inversión ilegal comúnmente conocidos como Ponzi".

Segunda 'gran estafa' en Sudáfrica

El incidente se produjo poco después de la estafa sudafricana de criptomonedas Mirror Trading International (MTI), que estafó a los inversores más de 589 millones de dólares, según el Informe sobre criptocrimen 2021 de Chainalysis. Las estafas de criptomonedas no son nada nuevo, pero Africrypt podría clasificarse como una de las mayores estafas de criptomonedas de la historia.

En enero, el valor diario del comercio de criptodivisas superó los 2.000 millones de rands (141 millones de dólares) por primera vez en Sudáfrica, lo que sugiere un gran interés en un mercado que en gran medida no estaba controlado por los entes reguladores del mercado financiero de ese país.

El regulador del mercado actualmente tiene prohibido iniciar una investigación formal porque los criptoactivos no se consideran legalmente productos financieros en Sudáfrica.

A pesar de que las repercusiones legales a las que se enfrentan los hermanos presentan muchas dudas, la investigación por parte de los abogados continúa y la última información que se conoce sobre los hermanos Cajee es que pudieron huir a Reino Unido, país a donde Hanekom Attorneys detectó una transferencia vinculada con su negocio poco tiempo antes de la caída de la criptobolsa.

Recientemente se supo que Raees Cajee concedió una entrevista al diario norteamericano The Wall Street Journal, desde un lugar que no quiso revelar. El mayor de los hermanos dijo que la cartera de la empresa nunca fue ni remotamente tan grande. “En el apogeo del mercado, estábamos administrando poco más de $ 200 millones”, dijo Cajee. Agregó que no se contabilizan más de $ 5 millones. Cajee dijo que él y su hermano Ameer están escondidos porque han recibido amenazas de muerte.