Conozca la historia detrás de 'Dundunsua', protagonista del primer video viral del 2018

Hilaria Headley es el nombre real de la protagonista que ha movido las redes la última semana, una mujer que se describe así misma “alegre y sentimental”.

Ella contó en el programa Jelou de TVN Media que recibió un disparo en su cadera cuando estaba laborando y fue destituida, desde entonces “vive por fe”, la misma fe que la ayudó a evitar que José Blanquicet, alias ‘Ranguliao’ se lanzara de un edificio.

Headley nunca imaginó que la mañana del jueves 4 de enero, al salir de la cita de pediatría de su hijo, su vida saldría del anonimato bajo el nombre de “Dundunsua”, cuando a diferencias de muchos decidió darle palabras de aliento a un viejo conocido.

“Oye hermanito te habla Dundunsua, no te tires ‘Cristo te ama’, no te tires en mi cara Dios te ama”, fueron las palabras que detuvieron por algunos segundos la acción del hombre y que permitieron que los policías lograron sujetarlo.

“Él es un muchacho alegre, el espíritu de la depresión lo visitó ese día”, dijo Headley sobre Blanquicet, agregó que en aquel momento no era ella, ni siquiera sabía que estaba diciendo, sino que fue el espíritu que habló a través de ella.

“Para Dios no hay casualidad, eso estaba escrito, era yo el instrumento”.

“Dundunsua” manifestó que le gustaría ver a ‘Ranguliao’ para ayudarlo y hacerse cargo de él ya que no tiene familia.

A pesar de los duros golpes que ha recibido, Headley sigue firme en su fe y asegura que “Dios actúa en el minuto 59” y es ese mismo Dios quien la mantiene con vida.

“La fe viene porque me han predicado y me han dicho cosas que me han pasado. La fe Dios la sembró en mí, me tocó cuando me abalearon, le pedí a Dios que no me dejara morir”, contó Headley

Como muchos de los colonenses, ella es una de las afectadas por las inundaciones causadas por las lluvias y reconoció que parte de la culpa la tiene la misma población por arrojar basura en la calle, pero también hizo un llamado a las autoridades para que ayuden a la provincia.