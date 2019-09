La mujer que aparece en la imagen señalando con un dedo acusador es Taylor Armstrong, miembro del elenco de The Real Housewives of Beverly Hills. Se trata de una captura de pantalla tomada del episodio "Malibu Beach Party from Hell", de acuerdo al sitio Know your Meme.

El gato blanco es Smudge the Cat. Luego de ganar fama en 2018 con una publicación en Tumblr, obtuvo su propia cuenta de Instagram, @smudge_lord.

En mayo de 2019 se publicó el primer meme con ambas estrellas. El meme fue ganando fuerza en redes sociales y recientemente se ha popularizado entre los usuarios panameños que han desarrollado distintas variaciones.