Todo empezó cuando esta chica de nacionalidad brasileña decidió colocarse un piercing en su nariz, sin embargo el punto donde se lo colocó empezó a ponerse rojo y ella se sintió con fiebre, algo a lo cual no le prestó atención.

"No le di importancia, creí que era algo muscular. Tomé un remedio, pero el dolor seguía ahí, intenso. Los dolores continuaron al día siguiente, todavía más fuertes. Mi madre me llevó a la farmacia, me inyectaron algo y el dolor desapareció. Fue un alivio", relató la joven durante una entrevista con la versión digital de la BBC Mundo.

Los dolores continuaron y no fue hasta varios días después que decidió acudir donde un especialista, pero ya era demasiado tarde.

Dias se hizo “una resonancia magnética, la cual mostró que tenía 500 mililitros de pus entre tres vértebras que presionaban su médula espinal. Fue operada de urgencia para retirarle el líquido sin embargo el daño ya estaba hecho.

El doctor Oswaldo Ribeiro Marquez destacó en la entrevista que "la paciente se realizó un procedimiento cutáneo que generó una infección que dio entrada a la bacteria en el torrente sanguíneo. Y no se había aquejado antes de un dolor en la espalda, así que lo más probable es que el problema lo haya causado la bacteria hallada en su sangre".

Para el experto, hay altas probabilidades que este piercing provocará que la joven quedará parapléjica, pero aún hay otras pruebas que se deben realizar.

Layane tras la cirugía está tratando de iniciar una nueva vida con ayuda de sus familiares y especialistas y no pierde la esperanza de algún día volver a caminar.