En una sala de operaciones todos los detalles se cuidan al máximo, pero ¿qué pasa cuando un error, un descuido o una distracción terminan en una terrible negligencia médica, llevando al paciente a sufrir consecuencias irreversibles?

Esto ocurrió con Jean Pierre Adams, un extraordinario jugador de fútbol que vivía sus mejores momentos y un error en la dosis de anestesia, mientras se sometía a una operación de ligamentos cruzados en la rodilla, lo dejó en estado vegetativo durante 39 años.

La mañana del 17 de marzo de 1982, su esposa Bernadette Adams, no la olvidará jamás.

Mientras su hijo Laurent estaba en la escuela de fútbol, ella se preparaba para abrir la tienda de deportes que la familia tenía en la ciudad de Chalon. Usualmente lo hacía junto a Jean Pierre, pero aquel día su marido, había partido en tren hacia Lyon, donde le practicarían una, aparentemente, sencilla operación para reconstruirle los ligamentos de una de sus rodillas.

Presintiendo que su mujer estaría nerviosa, el ex internacional francés la llamó antes de ingresar al quirófano para tranquilizarla.

“Empiezan a prepararme. En unos minutos vendrá el anestesista”. Esa fue la última vez que Bernadette oyó la voz de su esposo.

Cómo sucedió esta terrible desgracia

Aquel 17 de marzo, mientras Jean Pierre esperaba por la cirugía, se daba una situación paralela, y es que muchos miembros del personal del hospital de Lyon estaban en huelga.

Sin embargo, la cirugía siguió adelante, con la anestesista atendiendo a ocho pacientes, incluido Adams, al mismo tiempo.

El deportista fue supervisado por un aprendiz, que estaba repitiendo un año y que más tarde reconocería: "No estaba a la altura de la tarea que me encomendaron".

"Dado que no era una operación vital, que el hospital estaba en huelga, faltaban médicos y esta mujer estaba atendiendo a ocho pacientes, en dos habitaciones diferentes, alguien debió haberme llamado para decirme que iban a retrasar la operación. Nunca lo hicieron". Bernadette Adams, esposa de Jean Pierre.

Entre la anestesista y el aprendiz se cometieron numerosos errores, uno de ellos fue que Adams estaba mal intubado, con un tubo bloqueando el camino a sus pulmones en lugar de ventilarlos, lo que provocó que se quedara sin oxígeno y sufriera un paro cardíaco y daño cerebral.

Los médicos apuntaron a la sobrecarga de trabajo, debido a la huelga del personal médico, como motivo para que el titular dejara al paciente a cargo del practicante.

No fue hasta mediados de la década de 1990 que ambos recibieron una condena por el daño causado a Adams.

La devoción de su mujer

A pesar de la tragedia, su esposa Bernadette nunca consideró apagar la máquina de soporte vital de su esposo, quizás porque dentro de su alma, siempre guardó la esperanza de que algún día, su esposo despertara del coma.

Durante cuatro décadas, cuidó casi todos los días de Jean-Pierre, cambiándole de ropa, preparándole la comida.

"La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas", dijo Bernadette al diario The Sun.

Finalmente, el lunes 6 de septiembre de 2021, el futbolista francés murió a los 73 años.

Cuando los errores de anestesia ocurren, las consecuencias pueden ser devastadoras. Las personas afectadas podrían sufrir daños cerebrales permanentes o incluso la muerte.

Causas y consecuencias de administrar mal la anestesia

En una sala de operaciones, todos los detalles se cuidan al máximo. Si embargo, hay cosas que pueden salir mal cuando un paciente está bajo anestesia.

Algunos de los errores de anestesia más comunes incluyen:

La administración de demasiada anestesia (sobredosis)

La administración de poca anestesia, lo que resulta en la conciencia durante la anestesia (un paciente

Estar despierto y alerta, pero incapaz de moverse o hablar durante un procedimiento quirúrgico)

Obstrucción de la vía aérea

Errores en la intubación

Reacción alérgica a los medicamentos anestésicos

El daño nervioso debido a la colocación incorrecta del paciente

Si no se utiliza un electrocardiograma, manguito de presión arterial y otros dispositivos para vigilar cuidadosamente al paciente

La falta de comunicación con el propio paciente o el médico tratante, el exceso de trabajo y la fatiga, y no leer el historial médico del paciente antes de la administración de la anestesia pueden desencadenar errores fatales como:

Asfixia

El daño a la tráquea de los problemas de intubación

Derrame cerebral

Ataque al corazón

Lesiones cardiovasculares

Pérdida de la función corporal.

Daño cerebral.

Daño de la médula espinal.

Parálisis

Coma

Muerte

Errores de anestesia son a veces mortal. Incluso cuando un paciente sobrevive, las lesiones resultantes pueden ser permanentes y pueden causar una disminución dramática en la función y la disminución de la calidad de vida.

El Guardián Negro

Nacido en Dakar (Senegal) en 1948, Adams se trasladó a Francia con 10 años. Tuvo que trabajar en una fábrica de caucho antes de que unos ojeados decidieron ficharle para el Nimes, club en el que comenzó su su carrera como futbolista profesional.

Junto a Marius Trésor fue llamado 'Garde Noir'. Es decir, la 'Guardia Negra' de la Selección de Fútbol de Francia. Durante su trayectoria profesional pasó por numerosos equipos. Debutó en el RC Fontainebleau en la temporada 1967-68 y pasó por el Nîmes Olympique, el OGC Niza, el París Saint-Germain y el FC Mulhouse. Su último equipo fue el FC Chalon (temporada 1980-81).

