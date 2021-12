Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



"Vengo con malas noticias para ustedes" fueron las primeras palabras del director ejecutivo de una empresa estadounidense al despedir a más de 900 colaboradores de su empresa. Quienes fueron sacados de la empresa tildaron a su exempleador como "duro y frío".

Better.com es una empresa dedicada a la hipoteca de casas y desde hace varios días se hizo tendencia y no por las mejores razones. Vishal Garg, quien es el director ejecutivo de la empresa, organizó una reunión virtual por zoom con aproximadamente 900 colaboradores, donde en menos de 1 minuto les dijo que sus funciones terminaban con efecto inmediato.

" Esta es la segunda vez en mi carrera que hago esto y no quiero, no quiero hacerlo. La última vez que lo hice, lloré. Espero ser más fuerte esta vez", fueron las palabras de Vishal, mientras era incongruente con sus palabras ya que no tenía expresión alguna. " Si estás en esta llamada, formas parte del grupo desafortunado", así llamó a las personas que serían despedidas en vísperas de las fiestas decembrinas.

El personal despedido representaba el 15% de la planilla de la empresa, lo que levantó la indignación de los nuevos desempleados. Uno de ellos le dijo a CNN en una entrevista que llevaba 20 años en el mercado de las hipotecas, se había enfrentado a distintos despidos, sin embargo destaco que ninguno fue como este, " Ha sido tan desagradable y tan... simplemente desapasionado", dijo, destacando que estaba buscando la forma para contarle la noticia a su esposa y 5 hijos que dependían de su salario.

Better se escudó en que la decisión fue tomada por el " rendimiento y la productividad del personal" y "cambios en el mercado". Ante estas declaraciones se filtraron correos que Vishal enviaba, donde insultaba a los colaboradores diciendo, " Son demasiado lentos. Son un montón de delfines tontos. Así que paren paren paren ahora, me están avergonzando"

Gemma Dale, profesora de Derecho Laboral y Estudios Empresariales en una Universidad de Liverpool, Reino Unido, dijo que esto es posible hacerlo en Estados Unidos, pero en ciertos países esto sería ilegal, no se debe hacer, ya que hay otras formas decentes y empáticas para proceder. Además agregó que esta acción puede dañar a la compañía y el personal que aún se mantiene en la empresa, ya que habla del trato que podrían recibir ellos en el futuro.

