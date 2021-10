Por Ana C. Barsallo



El videoclip de su último sencillo ‘Easy on me’ fue filmado en Inglaterra, distrito de Doncaster, en donde realizó una acción que conlleva multa. En sus redes sociales, el distrito aseguró que la penalización sería impuesta inmediatamente.

Luego de 6 años de descanso, Adele regresó al ruedo lanzando la primera canción del que será su nuevo álbum, titulado ‘30’. A diferencia de sus antiguos álbumes, 30 no trata sobre rupturas, habla de su divorcio consigo misma, en donde intenta explicarle a su hijo, el porqué decidió desmantelar toda su vida en pro de su propia felicidad.

En un momento del video, se puede apreciar como la británica, desde su auto en marcha, lanza objetos a lo largo de la carretera, en referencia a que se desprende de su pasado.

Horas más tarde al estreno del video, autoridades del distrito de Doncaster, donde fue grabado el video, informaron a sus seguidores desde la cuenta de Twitter, que Adele sería multada por lanzar basura, lo que claramente se aprecia en el video.

Lo gracioso es, que el community manager de la cuenta decide hacer un juego de palabras en referencia al título de la canción de Adele, Easy on me. “We Will not be going easy on her”, ‘No vamos a ser fáciles con ella’ en español.

Minutos mas tarde el distrito de Doncaster agregó otro tweet, donde le ofrecían una ‘propuesta’ a la cantante, donde ella les permitiera utilizar la imagen de sus ojos para la campaña que evita que las personas tiren basura en las carreteras. Con esto, el asunto quedaría saldado.

Aunque es muy probable que el equipo de producción del video haya recogido la basura luego de la toma, el community manager decidió divertirse junto a los seguidores de la red social que se lo tomaron muy bien. Hasta el momento, Adele no ha dicho nada al respecto, y el distrito de Doncaster continúa esperando su respuesta.