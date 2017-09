Aerosmith cancela final de gira en América Latina por enfermedad de su líder

"Pido disculpas, siento que les decepcioné, pero no podré hacer los últimos cuatro shows del tour (...) mi vida no está en peligro, pero tengo que lidiar con esto de una vez, descansar y recibir tratamiento de forma inmediata para poder mantener mis próximas actuaciones", dijo Tyler, de 69 años, en un mensaje en Twitter en el que no especificó cuál es su padecimiento.

Aerosmith tocó el lunes en la noche en Sao Paulo después de haberse presentado el jueves en el multitudinario Rock in Rio.

Estaba previsto que la banda se presentase el miércoles en Curitiba (sur), para seguir su gira el sábado en Santiago de Chile y la semana que viene en Rosario (Argentina) y Monterrey (México).

"Prometo que volveré", dijo Tyler. Y bromeó: "Como dicen, los humanos hacemos planes, y Dios se ríe".