Anuel y Karol G confirman su separación

El cantante puertorriqueño Anuel AA confirmó que vía Instagram, que desde hace unos cuatro meses, se acabó su relación con la artista colombiana Karol G, con quien sostenían un romance de más de dos años.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

Con estas declaraciones, el cantante Anuel AA rompió su silencio y quiso poner fin a las inquietantes preguntas, que no tenían claro cuál era el verdadero estado de su relación.

La transmisión, que tenía más de 111,000 personas conectadas, obligó a Karol G a pronunciarse, aunque de una manera más íntima.

La cantante colombiana escribió un emotivo texto y lo compartió en sus historias, parte de él dice: “Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”.

Allí describió parte de lo que fue su relación y cerró con un mensaje de agradecimiento para sus seguidores: “Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico”.

