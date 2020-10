Ariana Grande lanza un nuevo álbum y respalda a Biden

La semana pasada, Grande lanzó "Posiciones", la canción principal de su nuevo trabajo, con un video musical en el que, junto con sus ayudantes mujeres, dirige los asuntos de la Casa Blanca con un aspecto muy parecido al de la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis.

El sexto álbum de estudio de la joven de 27 años se publica antes de las elecciones estadounidenses y en momentos en que recrudece la pandemia de covid-19.

"Los amo tanto, estoy tan agradecida y emocionada", escribió en Instagram horas antes del lanzamiento del álbum. "No puedo dejar de llorar. Hooooooooooo".

La industria musical se encuentra devastada con la suspensión sin vuelta a la vista de las lucrativas giras en las que los artistas se lucen y recaudan.

"Posiciones" ve a la artista, que pasó sus 20 años oscilando entre grandes pestañas y mordidas de labios seductoras, inclinarse hacia la sensualidad, combinando un sonido más maduro con letras claramente sexuales.

El tema ardiente "34 + 35" encendió las redes sociales. El álbum incluye además canciones como "Nasty" y "Obvious", y las colaboraciones con The Weeknd, Doja Cat y Ty Dolla $ign también se perfilaron entre las favoritas.

El video de "Posiciones" llevó el glamour de Grande al Despacho Oval, pero la canción trata sobre la política del corazón.

Sin embargo, al enviar un mensaje a sus casi 300 millones de seguidores entre Instagram y Twitter, Grande dejó en claro su posición electoral y alentó a los fanáticos a votar.

"Me dirijo a recordarles a todos que voten temprano", publicó la italoamericana, junto con un video en el que se le ve caminando a través de una falsa ala oeste de la Casa Blanca, en un claro respaldo al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden.

Grande había apoyado al senador izquierdista Bernie Sanders en las primarias, y en los últimos días respaldó formalmente a Biden en detrimento del presidente republicano Donald Trump, quien aspira a un segundo mandato.

"¿Cuál es tu look favorito del video de posiciones?", escribió junto a una selfie en el espejo. "lmk (dime) y vota por Biden".

Además de armar su nuevo álbum, Grande pasó la pandemia colaborando con Lady Gaga en el éxito "Rain on Me" y con Justin Bieber en el sencillo de cuarentena "Stuck With You".