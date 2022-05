"No sé cuando empecé... como que uno empieza a pintarse las uñas y ya... no es como que en mi biografía va a decir: Bad Bunny comenzó a pintarse las uñas a los 12 años de edad, un 12 de julio del 92", bromeó. "También fue Gabriela, como jugando, no jugando pero como 'déjame pintarte las uñas'.