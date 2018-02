La Banda Republicana tendrá un concierto donde interpretará piezas de películas y series de televisión como: Star Wars, Superman, Let it go (Frozen), Marcha Turca, entre otras melodías para el deleite de los asistentes.

Esta actividad se llevará a cabo en conjunto con la Alcaldía de Panamá, quien ofrecerá a los presentes talleres de masilla, pintura, juegos de antaño, malabares, clases de salsa entre otras actividades, con la finalidad de lograr el rescate de los espacios públicos y brindar un sano esparcimiento a toda la familia.

El director de la Banda Republicana, Dimas Rodríguez extendió la invitación a participar de este evento y dijo que para este año la Banda viene con un repertorio nuevo. Además señaló que en esta temporada 2018 las retretas se realizarán en diversas plazas y parques de la ciudad.