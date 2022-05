Billie Eilish confiesa que vivir con síndrome de Tourette es agotador y ofensivo

En abril de 2019, durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, Eilish contó que ha vivido con el síndrome de Tourette toda su vida. "Toda mi familia, amigos y personas cercanas saben que lo padezco. No hablé sobre ello antes de iniciar mi carrera porque no quería que me etiquetaran como ‘Billie Eilish, la artista con Tourette", dijo en ese momento.

Aunque han sido muy pocas las ocasiones en la que la cantante ha hablado sobre este tema, recientemente lo hizo y en profundidad, junto a David Letterman, durante el más reciente capítulo de la serie que el presentador y humorista tiene en Netflix, 'My Next Guest Needs No Introduction'. Allí, la artista abrió su corazón y contó cómo es vivir con este síndrome.

Habló sobre la dificultad de interactuar con personas que lo toman a la ligera.

"Es realmente raro porque la reacción más común que tienen las personas cuando me ven haciendo estos tics o movimientos involuntarios es reírse, porque piensan que estoy tratando de ser graciosa. Entonces dicen, 'Ja', y siempre me siento increíblemente ofendido por eso", dijo Eilish.

A pesar que con los años ha logrado que algunos de los tics disminuyan, todavía hay algunos que persisten. “Son pequeñas cosas que nunca notarías si solo tienes una conversación conmigo, pero para mí son muy agotadoras”, confesó y admitió que siente un gran alivio al poder hablar del tema con calma y profundidad, porque es muy “interesante” para ella.

Por último, la cantante aseguró que cuando está sobre el escenario los tics no aparecen. “Cuando me muevo ni siquiera los tengo”, contó.

El síndrome de Gilles de la Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico caracterizado por la aparición de múltiples tics involuntarios, rápidos y repentinos; generalmente en la cabeza o en el cuello. Pueden ser transitorios o crónicos como el parpadeo rápido, estirar un brazo, sacudir la cabeza o el cuello, y en algunos casos emitir tics fónicos a menudo asociado con la exclamación de palabras obscenas o comentarios socialmente inapropiados y despectivos conocido como coprolalia.

Cabe recordar que fue la propia Eilish la que reveló que padecía desde pequeña el síndorme de Tourette en novimebre de 2018 a través de su cuenta de Instagram.

***Con información de www.lanacion.com.ar***