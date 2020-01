Rubén Blades, Dianne Reeves y Ravi Coltrane brillan en el festival de Jazz de Panamá

El máximo evento musical de Panamá, que en sus inicios tuvo como sede el Casco Antiguo de la capital, arrancó el lunes y cerró este sábado con un gran concierto final al aire libre con diversas bandas e invitados especiales en la Ciudad del Saber, en las orillas del Canal interoceánico.

EL LLENO TOTAL DE RUBÉN BLADES

La presentación de Blades fue la que más expectación había creado y llevó a que cerca de 3.000 personas abarrotaran el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, en la capital, en la Noche de Gala del festival, en la que el autor de "Pedro Navaja" demostró que su talento y su voz brillan mucho más con el paso del tiempo.

"Estoy cerca de cumplir los 72 años" repitió una que otra vez el "Poeta de la salsa" durante el concierto que ofreció junto a la Big Band de su compatriota Roberto Delgado, con la que se ha presentado en festivales y salas de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Blades ejecutó un repertorio de once canciones acopladas para la ocasión del festival de jazz, no sin dejar de relatar, entre canción y canción, anécdotas de su formación musical junto al saxofonista "Reggie" Johnson, a quien se le dedicó esta edición del festival.

Su actuación incluyó las melodías "What Watch Happens", de Norman Gimbel (letra) y Michel Legrand (música), y además "Do I hear four" (instrumental), las cuales harán parte del próximo álbum con la Big Band de Roberto Delgado, que Blades adelantó saldrá en mayo próximo.

Cantó igualmente "Adónde"; "Cobarde", canción que compuso con la gitana Aurora Losada en homenaje a Ray Heredia; su emblemática "Paula C", en versión suave al jazz; "Arayué; y "The Way You Look Tonight", vocalizada en un inglés impecable y con el "swing" que le impuso a este tema Frank Sinatra.

LA POTENTE VOZ DE DIANNE REEVES Y RAVI COLTRANE Y SU CUARTETO

En la misma Noche de Gala del miércoles destacó la vocalista de jazz estadounidense Dianne Reeves, que estableció inmediata empatía con un público deslumbrado con el registro de su potente y versátil voz.

Cinco veces ganadora del Grammy y considerada la vocalista de jazz más importante del mundo por su impresionante virtuosismo, destreza de improvisación y jazz y R&B únicos, Reeves cantó con el trío del pianista panameño Danilo Pérez, la percusionista Terri Lyne Carrington y el bajo John Patituci.

Si Reeves impresionó en el Teatro Anayansi, otro tanto hizo el cuarteto del saxofonista estadounidense Ravi Coltrane en el Ateneo de la Ciudad del Saber, que fue precedido por la actuación del saxo panameño y homenajeado del festival, Reggie Jhonson.

Ravi, segundo hijo de John Coltrane y Alice Coltrane, es un saxofonista, líder de banda y compositor nominado al Grammy, estuvo acompañado por Dezron Douglas, Bajo; Johnathan Blake, Batería; y Orrin Evans, Piano.

La presentación del cuarteto de Ravi Coltrane, la primera en Panamá, fue al mejor estilo del jazz clásico, de prolongados tramos intimistas e intensos solos de sax, clarinete y percusión.

EL HOMENAJEADO "REGGIE" JOHNSON

Por el contrario, la ejecución de Reginald "Reggie" Johnson, que se hizo acompañar de la banda de la Fundación Danilo Pérez, organizadora del festival, fue una fusión de ritmos afrocaribeños, salsa, bolero, calipso y música típica panameña, que fue el caso del segundo tema que tocó, titulado "Panama special".

'Panama special', lo definió su autor Johnson, como "una mezcla de jazz con el tamborito panameño".

"Reggie" Johnson (1939, Panamá) ha tocado en Cuba, Hamburgo, Frankfurt, Liverpool, Manchester, París, Londres y Nueva York, entre otras importantes ciudades de la cultura mundial.

Johnson, que comenzó su trayectoria artística en su adolescencia a través del baile en "floor shows" (espectáculos de piso) junto a su hermana Marva, estuvo entre los artistas del concierto al aire libre que cerró el festival.

También actuaron en el cierre la Orquesta GAIA, el New York Jazz Academy, New England Conservatory, Las hijas del jazz, Berklee Conservatory, Global Jam, orquesta La Kshamba, entre otros.

El Panama Jazz Festival arrancó el 13 de enero con una cartelera de clínicas y conciertos nocturnos en Teatro Ateneo.

Durante la semana artistas internacionales como David Sánchez, Detroit Jazz Festival, Cyrus Chestnut Trio, compartieron tarima junto con los panameños Osvaldo Ayala, Danilo Pérez Padre, Carlos Méndez, Karla Lamblogía y Las hijas del Jazz.

Con el respaldo de su público, el apoyo del Gobierno y la Alcaldía de Panamá, de empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, el Panama Jazz Festival desde 2005 se ha transformado en una celebración nacional y uno de los eventos más relevantes de la región.

La pasada XVI edición del festival contó con la participación de más de 160 artistas nacionales e internacionales, que atrajeron a más de 30.000 personas, y a las clínicas asistieron más de 5.000 estudiantes y profesionales de la música, según la información oficial.