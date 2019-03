Blondie toca por primera vez en Cuba

"Hemos deseado estar aquí por mucho tiempo, así que gracias por hacerlo realidad", confesó la vocalista del grupo, Deborah Harry, de 73 años, quien subió en las noches del viernes y sábado al escenario del teatro habanero Mella junto a los guitarristas Christopher Stein y Tommy Kessler, el bajo Leigh Foxx y el tecladista Matt Katz-Bohen.

El grupo, creado en 1974 y uno de los pilares del punk rock y el género new wave estadounidense, complació a sus seguidores cubanos con clásicos como "Heart of Glass" y "Attack of the Giant Ants", uno de sus primeros temas con influencia latina.

Blondie debutó en la isla con temas de su álbum más reciente, "Pollinator", el onceno de su carrera, con el que retomó en 2017 la sonoridad de sus primeros tiempos y es considerado el más exitoso del grupo desde su "No Exit", lanzado en 1999.

Con más de 40 millones de discos vendidos, Blondie ha sido referencia para artistas de todo el mundo y desde el 2006 pertenecen al Hall de la Fama del Rock & Roll.

Las presentaciones del grupo en Cuba forman parte del evento "Blondie in Havana", proyecto de intercambio cultural y turismo, diseñado para seguidores de la banda, con un programa de cuatro días que incluye visitas a lugares de interés en la isla, interacciones con artistas cubanos y entradas a los dos conciertos.

A su llegada a Cuba, Deborah Harry confesó su deseo de convertir la visita a Cuba en un encuentro cultural más amplio y con mayor intercambio con el público.

"Esperamos intentar una especie de semintegración con la comunidad y tal vez hacer algunas presentaciones y conciertos antes de los espectáculos oficiales, quizá hagamos un círculo de tambores o algún tipo de comunicación musical, aún no lo tenemos claro", explicó el baterista Clem Burke, según la web oficial Cubadebate.

"Blondie in Havana" sigue al evento "Wainwright Libre! Rufus in Havana", que trajo al estadounidense Rufus Wainwright hasta La Habana con un programa de cuatro días en noviembre de 2017.

El próximo músico estadounidense en llegar a la capital cubana será el intérprete de country Tim McGraw, anfitrión de una experiencia de cuatro días, del 23 al 27 de mayo próximos, que incluirán dos conciertos acústicos, uno íntimo y otro para el gran público, también en el teatro Mella.