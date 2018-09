Bosé conquista en la Medellín de Juanes, que fue puro fuego en su regreso

Bosé fue el primero en saltar al escenario con un desfile coqueto y al ritmo de "Sereno". Vestido de negro de pies a cabeza y con ojos delineados apareció para conectar instantáneamente con el público en el Centro de Eventos La Macarena.

Con "Duende" y "Nena" continuó su show, que tuvo como base a su gira "Estaré 2017", el cantautor español desplegó su mística en una noche inolvidable para Medellín, donde habló de paz y lanzó dardos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes de endurecer su discurso y electrizantes solos de guitarra, se movió a su antojo junto a sus músicos en una entusiasta coreografía con "Aire Soy" y "Mirarte" entre un juego de luces tonalidades rojas y amarillas.

"No queremos muros ni falsas palabras (...) hay hombres que cuando se tiñen de rubio les da por levantar muros y hacer estupideces", soltó el artista previo a su interpretación de "Nada Particular" con la que reafirmó a ejercitar el músculo de la solidaridad y habló de la fundación "Paz Sin Fronteras", que fundó junto a su socio Juanes.

Un Bosé más íntimo y melancólico brotó en un viaje al pasado con "Amiga", "Morir de amor" y "Creo en ti" como vehículo, algo que le valió la ovación de los espectadores, que además corearon "Como un lobo" y elevaron su energía con el encanto de "Morena Mía" para darle paso a otros éxitos hasta despedirse con "Gulliver".

Pero regresó a petición del público para eclipsar con "Bandido", sorprender con un beso a uno de sus guitarristas y cerrar su presentación de casi dos horas con "Hacer por hacer" y "Te amaré". Ya con el público en un punto alto, Juanes entró en escena para reencontrase con su Medellín tras seis años en lo que denominó "el mejor show de mi vida".

Y lo inició con "A Dios le pido", uno de sus temas más representativos, para continuar con "Fuego" y "Hermosa Ingrata" en medio de la euforia de sus compatriotas

Como astronauta apareció en algunas imágenes que mostraban enormes pantallas. Pero fue con su vestuario que evocó su amor por Medellín con un suéter blanco alusivo al video de su sencillo "Pa dentro", grabado en lugares de capital antioqueña y recientemente nominado al Latin Grammy.

"No tienen idea cuánto he esperado este momento. Llevo 46 años planeándolo. No tengo palabras para agradecer que estén aquí", expresó el cantautor visiblemente emocionado por su regreso a un escenario en "el que hace 24 años toqué, el día que mi papá murió. Mi familia me dijo que viniera a mi concierto", contó.

"Nada valgo sin tu amor", "Fotografía" y "Es por ti" extendieron el recorrido por lo mejor de su carrera, y de nuevo mostró el afecto por su ciudad al señalar que "Mis planes son amarte, Medellín" para empezar la interpretación de ese tema y entrelazar cada interpretación con pequeños relatos sobre su vida.

Con su guitarra y soltando frases que "solo me entienden aquí", el intérprete de "La camisa negra" no dudó en dar una mirada al pasado con "La Tierra", que cantó junto a los colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía con un aire flamenco, que le dio paso su versión más romántica con "Para tu amor" y que le permitió mostrar la versatilidad de su voz.

Bosé y Juanes, en compañía de Sebastián Yatra, ofrecerán el miércoles un concierto en Bogotá, mientras que la presentación en Cali fue aplazada para el próximo año por temas logísticos.