"A mi esposa se la encapsularon y se la comió", reveló el cantante ante una pregunta que iba dirigida en son de broma, pero que la respuesta del colombiano dejó asombrado a todo el público.

Recientemente, Camilo Echeverry participó del programa La Resistencia, en el canal español Movistar+, donde fue invitado para hablar sobre su nuevo álbum y tour De adentro pa fuera.

El colombiano no solo habló de su carrera musical, si no además de su nueva etapa como padre tras el nacimiento de su hija índigo con Evaluna Montaner.

En un momento dado, uno de los presentadores dijo "la peña se come la placenta y esas cosas", un comentario que pretendía ser una broma, pero Camilo se dio por aludido.

"A mi esposa se la encapsularon y se la comió", reveló el cantante, antre la mirada incrédula de uno de ellos.

"Mi esposa dio a luz en la casa y la doula, que es la que preparó todo nos preguntaba qué queríamos y nos ofreció toda la gama de posibilidades", explicó Camilo, que dijo que ellos no habían hecho nada y que las cápsulas las preparó la propia doula.

Creencia vs. sutento científico

La práctica de comerse la placenta, surge de la creencia popular de que este componente orgánico puede ayudar a que la mamá produzca más células madres favorables para el bebé.

Sin embargo, un estudio efectuado por American Journal of Obstetrics and Gynecology, revela que no hay sustento científico detrás de esta práctica.

Asimismo, el rumor de los beneficios de la placentofagia viene de la suposición de que todos los mamíferos hembras se comen la placenta, por lo que las mujeres no tendrían por qué no hacerlo.

De igual manera, el proceso para convertir la placenta en píldoras puede llegar a costar unos 275 dólares, es decir, 1,072,959 pesos colombianos por 80 a 200 cápsulas, eso dependiendo del tejido.

Es de resaltar que Evaluna no es la única famosa que ha realizado este proceso. Kim Kardashian también lo hizo, luego de su embarazo con su hijo Saint.