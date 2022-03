Por Carolina Castellanos



El cantautor puertorriqueño René Pérez, 'Residente', se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras lanzar una canción en la que arremete musicalmente contra el colombiano J Balvin, acusándolo entre otras cosas, de ‘racista y falso’. El video acumula más de 16 millones de reproducciones en Youtube en menos de 24 horas de haberse lanzado.

El sencillo, titulado Music Session #49 y producida por el argentino Bizarrap, dura 8 minutos con 39 segundos (la canción más larga del productor argentino), es una crítica explosiva convertida en poesía con la que Residente reprende el comportamiento del colombiano.

En la canción, lanzada la tarde de este jueves, el puertorriqueño tilda al colombiano de “Racista” “Bobolón”, de “ser criado por un influencer frustrado” y de creerse el "Logan Paul del reggaetón".

El 1 de marzo, René subió un video a su cuenta de Instagram anunciando que iba a sacar una canción tirándole a un artista del reguetón, a quien lo catalogó como “el pendejo del género urbano”. Inmediatamente, todos sus fans asimilaron que iba a ser dirigido a J Balvin. Pero hasta ayer fue comprobado que efectivamente era para él.

En el audiovisual, René afirma que lo presionaron para que el clip no saliera al aire: “amenazaron con demandar a mi sello -discográfico- si yo sacaba el tema; le pidieron una llamada al presidente de mi disquera pa’ que me detuviera y no sacara la canción”, comentó el cantante, quien añadió que no le importaba figurar en los principales listados musicales después de publicar aquel sencillo.

Además, René acusa a Balvin de aprovecharse de la salud mental para vender su documental, que gira en torno a la depresión, e incluso afirma que es racista: "Un día dijo que quiso hacer reggaeton siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave, es que este pendejo es racista y no lo sabe".

La canción, que ha sido todo un éxito en redes sociales, continúa criticando en lo que se ha convertido la industria musical del género urbano priorizando la fama y el dinero y dejando de lado el poder que tiene la música para concientizar a las personas y cambiar las cosas.

"Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú", dijo Residente.