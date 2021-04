Cantante español Miguel Bosé habla de su agitada vida en el mundo de las drogas

Por Redacción de TVN Noticias



Miguel Bosé llevaba cinco, seis o siete años sin conceder una entrevista a una televisión española y que accedía a hacerla con Jordi Évole porque les unen lazos de amistad y confianza.

En la entrevista, Bosé expresó su lado más desconocido de su vida personal y confesó: “He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, sustancias...”. Incluso explicó que aquello empezó una noche de 1988 o 1989 a causa de un desamor: “Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: ‘Quiero ir de fiesta’. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana; me salió baratísimo”.

Hasta 1991 fue “a saco” con la noche y las drogas. “Pensaba que era una parte necesaria, ligada a la creatividad”, afirmó el cantante. “Pero cuando el consumo es habitual, las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigos”, sostuvo.

Aunque hubo un día que dijo “¡se acabó!”, y pudo despedirse de trasnochar, “los antros y las salidas”, pero no de su adicción.

“Cortar con ese placer que es difícil de negar, me costó más tiempo”, explicó. “Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis... Lo dejé todo el mismo día, hace siete años. Subiendo unas escaleras hacia un escenario para un ensayo, mi road manager me dijo: ‘Está todo preparado’. Y yo le contesté: ‘Se acabó”.

Fuente: El País